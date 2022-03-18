Husiler, tarafsız bir ülkede olması şartıyla diyaloğu memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler "savaşa katılmayan tarafsız bir ülkede" olması şartıyla Arap koalisyon ülkeleri ile diyaloğu memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Husilere bağlı Dışişleri Bakanlığı, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) Yemen'deki taraflara yönelik müzakere çağrısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ulusal Kurtuluş Hükümeti (Husilerin hükümeti) KİK ülkelerinden biri olsun ya da olmasın Yemen'de savaşa katılmayan tarafsız bir ülkede koalisyon ülkeleri ile diyaloğu memnuniyetle karşılamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

KİK Genel Sekreterİ Nayif el-Hacraf, dün yaptığı açıklamada, Yemenli taraflar arasında ateşkes sağlanması amacıyla 29 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da müzakerelerin yapılacağını duyurmuştu.

Hacraf, KİK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu müzakerelere Yemen'deki tüm tarafların katılması çağrısında bulunmuştu.

Yemen hükümetinden KİK'in müzakere çağrısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

BM raporlarına göre çatışmaların patlak vermesinden 2021 yılının sonuna kadar Yemen'deki savaş nedeniyle doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişi hayatını kaybetti.