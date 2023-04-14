Husiler: Suudi Arabistan ve Umman heyetleriyle yapılan müzakerelerde bazı konularda ilerleme kaydedildi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan ve Umman heyetleriyle bu hafta yaptıkları görüşmelerde bazı konularda ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan ve Umman heyetleriyle bu hafta yaptıkları görüşmelerde bazı konularda ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Husilerin Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Heyetler, ciddi ve olumlu görüşmelerin ardından başkent Sana'daki müzakereleri tamamladı." ifadelerini kullandı.

Detay vermeksizin "bazı konularda" ilerleme kaydedildiğini aktaran Abdusselam, öne çıkan konularla ilgili araştırmaların daha sonra tamamlanacağını belirtti.

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, İran destekli Husilerle, ülkede ateşkesin yenilenmesi ve barışı tesis etmenin yollarını görüştükleri 6 günlük ziyaretin ardından Yemen'in başkenti Sana'dan dün ayrılmıştı.

Yemen'deki kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.