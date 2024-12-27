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Husiler, İsrail Saldırıları Sonrası Yemen'deki Havalimanı ve Limanın Yeniden Açıldığını Duyurdu

Husiler, İsrail Saldırıları Sonrası Yemen'deki Havalimanı ve Limanın Yeniden Açıldığını Duyurdu
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Sana Havalimanı ve Hudeyde Limanı'na düzenlediği hava saldırılarının ardından her iki tesisin yeniden hizmete girdiğini açıkladı. Saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in saldırıları sonrası Sana Havalimanı ile Hudeyde Limanı'nın yeniden hizmete başladığını duyurdu.

Husilerin haber ajansı SABA'ya göre Husilere bağlı sözde Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Muhammed Ayyaş Kuhaym, İsrail'in Sana Havalimanı ile Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırlar sonrası çalışmaların yeniden başladığını açıkladı.

İsrail'in saldırılarla bir yandan Sana Havalimanı'ndaki hava trafiğini, diğer yandan Hudeyde Limanı'ndaki deniz trafiğini durdurmayı amaçladığını aktaran Kuhaym, her iki tesisin de faaliyetlerine yeniden başladığını ifade etti.

İsrail'in Yemen'e saldırıları

İsrail dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırı planına onay verdiği kaydedilmişti.

Planın onaylanmasının ardından İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Yemen'de "Husilere ait askeri hedeflere" hava saldırıları düzenlediği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
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