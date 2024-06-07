Husiler İsrail limanlarına saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail limanlarına erişimin yasaklanması kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Kızıldeniz'de 2 gemiyi füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira televizyon kanalından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Seri, Husilere ait "deniz kuvvetleri", "insansız hava kuvvetleri" ve "füze gücünün" 2 askeri operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Kızıldeniz'de düzenledikleri 2 askeri operasyonda AAL GENOA ve Elbella isimli iki geminin tam isabetle hedef alındığını ifade eden Seri, her iki operasyonun da balistik füze ve insansız hava aracıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

Seri açıklamasında, söz konusu gemilerin bandırasına ve durumlarına ilişkin bilgi vermedi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.