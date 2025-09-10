Husiler: İsrail'in Sana'ya Saldırıları Hava Savunma Sistemleriyle Engellendi

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Sana'ya düzenlediği saldırıların büyük bir kısmının hava savunma sistemlerince engellendiğini ancak sivillerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri'nin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Seri, İsrail'in saldırılarına karşı hava savunma sistemlerince karadan havaya fırlatılan bir dizi füzenin ardından bazı muharebe birliklerinin saldırılarını gerçekleştiremeden bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

İsrail'in Sana'yı hedef alan saldırının büyük bir kısmının engellendiğini söyleyen Seri, "füze rampalarının vurulduğu" iddialarını yalanladı.

Seri, saldırılarda "26 Eylül" ve "El-Yeman" gazeteleri dahil olmak üzere tamamen sivil hedeflerin hedef alındığını kaydetti.

İsrail'in Sana'ya düzenlediği saldırıda gazetecilerin yanı sıra siviller ve olay yerinden geçenler arasında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu aktaran Seri, bu "vahşi saldırının cezasız kalmayacağını" söyledi.

Öte yandan Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, İsrail'in Yemen'e düzenlediği "vahşi" saldırısının başarısız olduğunu belirterek, "Tüm Siyonistler hazırlıklı olmalı çünkü yanıt kaçınılmaz olarak gelecektir." dedi.

Meşat, İsrail'in saldırısının kendilerine ellerindeki tüm imkanlarla karşılık verme fırsatı vereceğini söyledi.

İsrail ordusu, son 48 saat içerisinde Suriye ve Katar'ın ardından Yemen'in başkenti Sana'ya da hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği, hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edilmişti.