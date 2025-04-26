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Husiler, İsrail'in Nevatim Hava Üssü'nü Hipersonik Füze ile Hedef Aldı

Husiler, İsrail'in Nevatim Hava Üssü'nü Hipersonik Füze ile Hedef Aldı
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Husiler, saldırılara Gazze'ye yönelik saldırılar sona erene kadar devam edeceklerini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü "hipersonik balistik füzeyle" hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin sosyal medya platformu Telegram hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

İsrail'in güneyindeki Negev bölgesinde bulunan Nevatim Hava Üssü'nün "Filistin 2" isimli hipersonik balistik füze ile hedef alındığı belirtilen açıklamada, balistik füzenin hedefine doğrudan isabet ettiği ileri sürüldü.

Husilerin açıklamasında, Gazze'ye yönelik saldırılar sona erene ve abluka kaldırılıncaya kadar savunma ve destek operasyonlarının devam edeceği aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesiyle İsrail'e füze ve İHA saldırılarını durduran Husiler, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak yeniden saldırılar düzenlemeye başlamasının ardından İsrail'i füze ve İHA'larla tekrar hedef almaya başlamıştı.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
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