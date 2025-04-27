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Husiler, İsrail'in Nevatim Hava Üssü'nü Balistik Füze ile Vurdu

Husiler, İsrail'in Nevatim Hava Üssü'nü Balistik Füze ile Vurdu
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Haberler
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Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İsrail'in güneyinde yer alan Nevatim Hava Üssü'ne 'Filistin 2' hipersonik balistik füzesiyle saldırı düzenlendiğini açıkladı. Husiler, Gazze'ye yönelik saldırılar sona erene dek askeri operasyonlarına devam edeceklerini belirtti.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyinde yer alan Nevatim Hava Üssü'nü balistik füzeyle vurduklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira televizyonunda yayınlanan konuşmasında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in Negev bölgesindeki Nevatim Hava Üssü'nün "Filistin 2" adlı hipersonik balistik füzeyle vurulduğunu belirten Seri, Gazze'ye yönelik saldırılar sona erene ve abluka kaldırılana kadar söz konusu askeri operasyonların durmayacağını vurguladı.

Seri ayrıca ABD saldırganlığının kibrini kırmak için askeri güçlerini geliştirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesiyle İsrail'e füze ve İHA saldırılarını durduran Husiler, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak yeniden saldırılar düzenlemeye başlamasının ardından İsrail'i füze ve İHA'larla tekrar hedef almaya başlamıştı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
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