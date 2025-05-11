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Husiler, İsrail'in Hudeyde'ye Hava Saldırılarını Duyurdu

Husiler, İsrail'in Hudeyde'ye Hava Saldırılarını Duyurdu
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail uçaklarının Hudeyde iline bir dizi hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. İsrail ordusu, bölgedeki limanların hedef alındığını ve bu limanlardan ayrılma uyarısı yaptı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail uçaklarının ülkenin batısındaki Hudeyde iline bir dizi saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı "26 September Net" internet sitesinin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail uçakları Hudeyde iline bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Haberde hedef alınan bölgenin durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, Yemen'in güneyindeki Hudeyde vilayetinde üç limana yönelik saldırı tehdidi ve zorla tahliye uyarısı açıklamıştı.

İsrail Ordusunun Arapça Sözcüsü Avichay Adraey, sosyal medya hesabından Yemen'in Hudeyde vilayetine bağlı üç limanın işaretlendiği bir harita paylaşmıştı.

Sözcü, Hudeyde vilayetine bağlı Ras İsa, es-Salif ve Hudeyde limanlarında bulunanların burayı terk etmesi gerektiğini söyleyerek "Husilerin bu limanları askeri amaçlarla kullandığını" savunmuştu.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
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