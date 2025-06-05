Husiler İsrail'in Havalimanına İHA Saldırısı Düzenledi

Husiler İsrail'in Havalimanına İHA Saldırısı Düzenledi
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Yemen'deki Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na 2 insansız hava aracı ile saldırı düzenledi. Husi sözcüsü, operasyonların Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları duruncaya kadar süreceğini duyurdu.

SANA/KUDÜS, 5 Haziran (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail'in iç kesimindeki Ben Gurion Havalimanı'na 2 insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, çarşamba gecesi gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, " İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları duruncaya ve abluka kalkıncaya kadar operasyonlarımız devam edecek" dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri de gün içinde yaptığı açıklamada doğudan fırlatılan bir İHA'nın engellendiğini doğruladı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Yemen'in kuzeyini büyük oranda kontrol altında tutan Husiler, İsrail ile devam eden çatışmalarda Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma göstermek amacıyla Kasım 2023'ten bu yana İsrail'e saldırılar düzenliyor.

Öte yandan Husiler, salı günü de İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na düzenlenen "hipersonik balistik füze" saldırısının sorumluluğunu üstlenmişti. İsrail ise saldırının savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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