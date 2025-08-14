Husiler, İsrail'in Havalimanına Hipersonik Füze Saldırısı Düzenledi

SANA, 14 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail'in orta kesiminde yer alan Ben Gurion Havalimanı'na yeni bir "hipersonik balistik füze" saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, hipersonik bir balistik füzeyle Ben Gurion Havalimanı'nı hedef alan nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirmiştir. Milyonlarca İsraillinin sığınaklara kaçmasına ve havalimanında faaliyetlerin durmasına neden olan operasyon, hedefine ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Seri, saldırının "mazlum Filistin halkı için bir zafer", Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından işlenen soykırım ve aç bırakma suçlarına da bir karşılık olduğunu söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise daha önce yaptığı açıklamada Yemen'den fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından başarıyla tespit edilip önlendiğini belirtti.

Başkent Sana da dahil olmak üzere Yemen'in kuzeyini büyük oranda kontrol altında tutan Husiler, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmalarda Filistinlilerle dayanışma sergilemek amacıyla Kasım 2023'ten bu yana İsrail'e saldırılar düzenliyor.