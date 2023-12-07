Husiler İsrail'in Eylat kentini hedef aldı
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Eylat kentini balistik füzeyle hedef aldıklarını açıkladı. İsrail'in balistik füzelere karşı etkili savunma sistemi kullanılarak saldırı engellendi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Eylat kentini balistik füzeyle hedef aldıklarını açıkladı.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mazlum Filistin halkının desteklenmesi çerçevesinde Kızıl Deniz'den geçen İsrail gemilerinin engellenmesi yönünde alınan kararın uygulandığını belirtti.
Seri, İsrail'in güneyindeki Eylat kentinde bulunan askeri hedeflerin balistik füzelerle hedef alındığını ve İsrail'e yönelik saldırıların devam ettiğini kaydetti.
İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, İsrail'in balistik füzelere karşı etkili savunma sisteminin Eylat kentine doğru fırlatılan "karadan karaya" füzeleri engellemek için kullanıldığı belirtilmişti.
Füze saldırısı üzerine, ülkenin en güneyindeki Eylat kentinde uyarı sirenlerinin devreye girdiği aktarılmıştı.
Son haftalarda Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eylat'a insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.