Haberler

Husiler, İran ve Hizbullah ile İsrail'e ortak operasyon düzenlediklerini duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'deki Husiler, İran ve Hizbullah ile birlikte İsrail'in güneyinde Eilat kentindeki askeri hedeflere yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu. Operasyonun başarılı olduğu belirtilirken, Husilerin askeri sözcüsü detay vermedi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, operasyona ilişkin görüntülü açıklama yaptı.

Seri, "Yemen Silahlı Kuvvetlerinin, İsrail'in güneyinde, işgal altındaki Filistin'in (İsrail) güneyinde yer alan Umm er-Raşraş (Eilat) bölgesinde İsrail'e ait çeşitli hassas ve askeri hedeflere yönelik olarak, İran Devrim Muhafızları, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve Lübnan İslami Direnişi (Hizbullah) ile ortak operasyon gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği belirtilen operasyonda hedeflerin başarıyla vurulduğunu ifade eden Seri, saldırının ayrıntılarına ilişkin ek bilgi paylaşmadı.

Seri, operasyonun "İran, Lübnan, Irak ve Filistin'deki direniş eksenini desteklemek ve ümmetin evlatlarını hedef alan Siyonist (İsrail) planla mücadele çerçevesinde" gerçekleştirildiğini vurguladı.

Yemen'deki Husiler, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar sonrası ilk kez 28 Mart'ta İsrail'i hedef almıştı.

Kaynak: AA / Esat Fırat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

