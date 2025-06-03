Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na Füze Saldırısı Düzenledi

SANA/KUDÜS, 3 Haziran (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail'in orta kesiminde yer alan Ben Gurion Havalimanı'na düzenlenen balistik füze saldırısını üstlendi. İsrail kaynakları ise saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi.

Husi Askeri Sözcüsü Yahya Seri, pazartesi günü gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Füze Kuvvetlerimiz, balistik bir füzeyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hedef alan bir askeri operasyon gerçekleştirdi" dedi.

Kesintilere neden olan saldırının amacına ulaştığını belirten Seri, saldırı nedeniyle milyonlarca İsraillinin sığınaklara gitmek zorunda kaldığını ve Ben Gurion Havalimanı'ndaki hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Seri, saldırının Gazze'de İsrail'in işlediği suçlara karşılık olarak düzenlendiğini belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise daha önce yaptığı açıklamada Yemen'den fırlatılan bir füzeyi önlediklerini duyurdu.