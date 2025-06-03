Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na Füze Saldırısı Düzenledi

Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na Füze Saldırısı Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na düzenledikleri balistik füze saldırısını üstlendi. Ancak İsrail kaynakları saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi. Saldırının, Gazze'de İsrail'in işlediği suçlara karşı bir tepki olduğu ifade ediliyor.

SANA/KUDÜS, 3 Haziran (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail'in orta kesiminde yer alan Ben Gurion Havalimanı'na düzenlenen balistik füze saldırısını üstlendi. İsrail kaynakları ise saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi.

Husi Askeri Sözcüsü Yahya Seri, pazartesi günü gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Füze Kuvvetlerimiz, balistik bir füzeyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hedef alan bir askeri operasyon gerçekleştirdi" dedi.

Kesintilere neden olan saldırının amacına ulaştığını belirten Seri, saldırı nedeniyle milyonlarca İsraillinin sığınaklara gitmek zorunda kaldığını ve Ben Gurion Havalimanı'ndaki hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Seri, saldırının Gazze'de İsrail'in işlediği suçlara karşılık olarak düzenlendiğini belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise daha önce yaptığı açıklamada Yemen'den fırlatılan bir füzeyi önlediklerini duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Hollanda'da hükümet düştü

Sığınmacılarla ilgili anlaşmazlık Avrupa ülkesinde hükümet düşürdü
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Halit Ergenç, çocukları İçin sakin kaldı, tavrıyla alkış topladı

Çocukları için devreye girdi! Mahremiyet ihlaline rest çekti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı

İsrail'e karşı sabrı taşan Trump hepsini görevden aldı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Akşam tost yedi, gece soydu! Kamera her anını kaydetti

Tost yerken gördü, gece harekete geçti! Kamera her anını kaydetti
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Bomba gelişmeyi duyurdular! Osimhen ile 3 yıllık anlaşma

Bomba gelişmeyi duyurdular! Osimhen ile 3 yıllık anlaşma tamam
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü

Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.