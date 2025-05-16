Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na Füze Saldırısı Düzenledi

Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na Füze Saldırısı Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na balistik füze saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi.

SANA/KUDÜS, 16 Mayıs (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail'in iç kesimlerinde yer alan Ben Gurion Havalimanı'na yeni bir balistik füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu. İsrail kaynakları ise perşembe gecesi düzenlenen saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirdi.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Hipersonik bir balistik füzeyle Ben Gurion Havalimanı'nı hedef alan nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdik" dedi.

Sözcü, "Ben Gurion Havalimanı'ndaki hava trafiğini durdurma" amaçlı operasyonlarına İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ve ablukaya son verinceye kadar devam edeceklerini söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, gecenin erken saatlerinde yaptığı açıklamada Yemen'den ateşlenen bir füzenin önlendiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Ünlü iş insanının tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama

Beşiktaş gece yarısında paylaştı: Romulo
Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

Caddeleri sel bastı, araçlar sulara kapıldı
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.