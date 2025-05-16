Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na Balistik Füze Saldırısı Düzenledi

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Yemen'deki Husiler, İsrail'in iç kesimlerinde yer alan Ben Gurion Havalimanı'na yeni bir balistik füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu. İsrail kaynakları ise perşembe gecesi düzenlenen saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirdi.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Yemen'deki Husiler, İsrail'in iç kesimlerinde yer alan Ben Gurion Havalimanı'na yeni bir balistik füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu. İsrail kaynakları ise perşembe gecesi düzenlenen saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirdi.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, "Ben Gurion Havalimanı'ndaki hava trafiğini durdurma" amaçlı operasyonlarına İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ve ablukaya son verinceye kadar devam edeceklerini söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)