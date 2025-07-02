Husiler, İsrail'i Hedef Aldı: Tel Aviv ve Diğer Şehirlerde Operasyonlar

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Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik balistik füzeyle, Yafa, Askalan ve Eilat'daki 3 hassas hedefi ise insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik balistik füzeyle, Tel Aviv, Askalan ve Eilat kentlerindeki 3 "hassas hedefi" ise insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yayınlanan açıklamasında konuya ilişkin bilgi verdi.

Seri, 4 askeri operasyon yaptıklarını belirterek, "Filistin 2" adlı hipersonik balistik füzesi kullanılarak Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın hedef alındığını belirtti.

Yahya Seri, diğer operasyonlarda ise Yafa, Askalan ve Eilat bölgelerinde İsrail'e ait 3 hassas hedefin, 3 İHA ile hedef alındığını bildirdi.

Kaynak: AA / Yusuf Alioğlu - Güncel
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