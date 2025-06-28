Husiler İsrail'i Hedef Aldı: Füze İmha Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de 'hassas bir nokta' hedefiyle fırlattıkları balistik füzenin İsrail ordusu tarafından başarıyla imha edildiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Berşeva) "hassas bir noktayı" hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Seri, Husilere bağlı füze biriminin, İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de hassas bir noktayı "Zülfikar" tipi balistik füzeyle hedef aldığını ifade etti.

İsrail ordusu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada ise Yemen'den fırlatılan bir füzenin başarıyla imha edildiğini belirtti.

Açıklamada, "Birkaç bölgede kısa süre önce etkinleştirilen sirenlerin ardından Yemen'den bir füze fırlatıldığı tespit edildi ve füze başarıyla engellendi." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den

Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

Ünlü Şarkıcı ve oğluna maskeli tecavüz suçlaması
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık

Bakan Fidan ilk kez açıkladı: O gece telefon aldık
İran'a saldırıların yüksek maliyeti, İsrail ekonomisini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı

12 günlük savaş İsrail'i batma noktasına getirdi
Kamyonette kahreden görüntü

Kamyonette kahreden görüntü
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.