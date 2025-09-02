Husiler, İsrail Hedeflerine ve Kızıldeniz'deki Ticari Gemilere Saldırı Düzenledi

Güncelleme:
Yemen'deki İran destekli Husi güçleri, İsrail'deki stratejik hedeflere yönelik insansız hava araçları ile saldırılar gerçekleştirdi. Ayrıca, Kızıldeniz'de bir ticari gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki bazı hedeflere ve Kızıldeniz'deki bir ticari gemiye yönelik askeri operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hedeflerine yönelik gerçekleştirdikleri saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Seri, 4 ayrı insansız hava aracıyla (İHA) Tel Aviv'deki İsrail Genelkurmay binası, kuzeydeki Hadera Elektrik Santrali, Ben Gurion Havalimanı ve Aşdod Limanı'nın başarıyla vurulduğunu kaydetti.

Kızıldeniz'in kuzeyinde "MSC Aby" adlı bir geminin iki İHA ve bir seyir füzesiyle vurulduğunu belirten Seri, geminin "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle doğrudan hedef alındığını aktardı.

Seri, operasyonların Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla düzenlendiğini vurgulayarak, "Bu saldırılar, İsrail'in Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ndeki deniz taşımacılığına yönelik yasağımızın devam ettiğini teyit etmektedir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail ordusu, gün içinde yaptığı açıklamada Yemen'den havalanan bir İHA'nın İsrail hava sahasına girmeden önce düşürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA / Omar Alothmani - Güncel
