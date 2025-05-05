Husiler İsrail Havalimanını Vurdu: 2 Yaralı
Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir füze, İsrail'in Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na saldırdı. Olayda 2 kişi yaralanırken, havalimanında hasar oluştu.
TEL AVİV, 5 Mayıs (Xinhua) -- İsrail, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir füzenin, İsrail'in Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı vurduğunu duyurdu. Pazar günü gerçekleştirilen saldırıda 2 kişinin yaralanırken, havalimanında hasar meydana geldi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada hava savunma sistemlerinin füzeyi engellemeye çalıştığı, ancak başarısız olduğu belirtildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel