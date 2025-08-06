Husiler, İsrail Havalimanına Füze Saldırısı Düzenledi

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Yemen'deki Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na füze saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Ancak İsrail, saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi. Husi askeri sözcüsü, bu saldırının Gazze'deki savaşın sona ermesi için süreceğini belirtti.

SANA, 6 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail'in iç kesimlerinde yer alan Ben Gurion Havalimanı'na yeni bir füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu. İsrail kaynakları ise salı sabahı gerçekleşen saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Filistin halkını desteklemek amacıyla İsrail'e ait havalimanını "hipersonik balistik füze" ile hedef aldıklarını duyurdu.

Seri, Gazze'deki savaş ve ablukaya son verilene kadar İsrail'i hedef alan saldırılarını sürdüreceklerini ifade etti.

Yemen'in kuzeyinin büyük bölümünü kontrol altında tutan Husiler, Gazze'de kuşatma altındaki Filistinlilerle dayanışma göstermek için Kasım 2023'ten bu yana İsrail'i füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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