Husiler: İsrail Filistinli Esirlerin Sıkıntılarını Geçiştirmeye Çalışıyor

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in, Filistinli esirler konusunu geçiştirmeye ve İsrailli esirleri takas anlaşması yapmadan Gazze'den çıkarmaya çalıştığını belirtti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin, 17 Nisan Filistin Esirler Günü münasebetiyle yaptığı açıklama televizyonda yayınlandı.

Filistin Esirler Günü'nde binlerce Filistinlinin İsrail hapishanelerinde acı çektiğini dile getiren Husi, "Bu esirlerin sıkıntılarını görmezden gelmek ve bu konuyu geçiştirmek mümkün değil." dedi.

İsrail'in, her gün Batı Şeria ve Gazze'den çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığını ya da alıkoyduğunu kaydeden Husi, esir takası anlaşmasının Filistin halkının hakkı olduğunu söyledi.

Husi, "İsrail, Filistinli esirler dosyasını geçiştirmeye ve takas anlaşması yapmadan İsrailli esirleri Gazze'den çıkararak kazanç elde etmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Husi ayrıca, Gazze'deki Filistinlilerin çoğunun İsrail'in saldırıları nedeniyle sürekli yer değiştirdiğine, 1,5 ayı aşkın bir süredir aç bırakıldığına ve sağlık sisteminin çökmüş olmasına rağmen hastanelerin hedef alındığına dikkati çekti.