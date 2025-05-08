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Husiler, İsrail'e Yeni İHA Saldırıları Gerçekleştirdi

Husiler, İsrail'e Yeni İHA Saldırıları Gerçekleştirdi
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Yemen'deki Husiler, ABD ile ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra İsrail'e yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu. Husi yetkililer, ateşkesin İsrail'e karşı yürütülen operasyonları kapsamadığını belirttiler.

SANA, 8 Mayıs (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler çarşamba günü İsrail'e yönelik yeni insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu. Grup ABD ile salı günü ateşkes anlaşması imzalamıştı. Ancak Husi yetkililer anlaşmanın İsrail'e karşı yürütülen operasyonları kapsamadığını belirtiyor.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri çarşamba günü gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'na 2 adet, Tel Aviv'deki "kritik öneme sahip bir hedefe" ise 1 adet İHA gönderdiklerini söyledi.

Seri, saldırıların kesin zamanı ve sonuçlarına ilişkin ayrıntı vermezken, El-Mesira televizyonu saldırıların son 24 saat içinde gerçekleştiğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri de gün içinde yaptığı açıklamada Yemen'den gönderildiğini düşündükleri doğudan gelen bir İHA'yı önlediklerini söyledi.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin bir gün önce düzenlediği hava saldırılarında can kaybı yaşanmış, Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde limanı ağır hasar görmüştü.

Haftalarca süren hava saldırılarının ardından ABD ile Husiler salı günü Umman'ın arabuluculuğunda karşılıklı saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Buna karşın Husiler, Gazze'deki saldırılarına son verip Filistinlilere yönelik ablukayı kaldırıncaya kadar İsrail'e yönelik saldırılarına devam edeceklerini söylüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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