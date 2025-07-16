Husiler, İsrail'e Üç İHA Saldırısı Düzenledi

SANA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail'e yönelik üç insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediklerini ve saldırılardan birinin Eilat Limanı'nı, diğer ikisinin ise Negev bölgesindeki bir "askeri noktayı" hedef aldığını duyurdu.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri salı günü yaptığı açıklamada " Gazze'deki saldırılar durdurulana ve abluka kaldırılana kadar" İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırılarına devam edeceklerini söyledi.

İsrail ordusu ise aynı gün Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki Eilat kentine yönelik insansız hava aracı saldırısını engellediğini açıkladı. Saldırıda yaralanma veya hasar bildirilmedi. Öte yandan, İsrail'in güneyindeki Negev bölgesine yönelik Husi saldırılarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Husi güçleri, Filistinlilerle dayanışma amacıyla Ekim 2023'te Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana İsrail'e onlarca füze ve İHA fırlattı. Fırlatılan mühimmatların büyük bölümü önlendi ya da hedefini bulamadı. Buna karşılık İsrail, Yemen'deki limanlara ve diğer altyapı tesislerine çok sayıda hava saldırısı düzenledi.