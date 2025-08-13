Husiler İsrail'e İHA Saldırısı Düzenledi

SANA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail'in Hayfa, Negev, Eilat ve Beerşeba kentlerini hedef alan 4 insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Husi Askeri Sözcüsü Yahya Seri, salı günü gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında 6 İHA'yla gerçekleştirilen saldırıların "hedeflerine başarıyla ulaştığını" söyledi.

Seri, saldırıların, İsrail'in "soykırım, aç bırakma ve yerinden etme yoluyla Filistin davasını ortadan kaldırma planını uygulamasına" karşılık olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Seri, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sonlandırılıp abluka kaldırılıncaya kadar" İsrail'e yönelik saldırılarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.

İsrail'den grubun saldırı iddiaları hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Husiler, Gazze'de saldırıların başladığı Kasım 2023'ten bu yana Filistinlilerle dayanışma sergilemek amacıyla İsrail'e çok sayıda füze ve İHA saldırısı düzenledi. Bu füze ve İHA'ların büyük bölümü engellendi ya da hedefine ulaşamadı. İsrail ise bu saldırılara karşılık olarak Yemen'deki limanlara ve diğer altyapı tesislerine çok sayıda hava saldırısı düzenledi.