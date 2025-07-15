Husiler, İsrail'e İHA Saldırısı Düzenledi
Yemen merkezli İran destekli Husiler, İsrail'in güneyine insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından Husi sözcüsü, eylemin başarılı olduğunu ve saldırıların süreceğini belirtti.
Yemen'deki İran destekli Husiler, insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'in güneyine saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, 3 İHA ile İsrail'i hedef aldıklarını söyledi.
Seri, 2 İHA'nın İsrail'in güneyinde Negev bölgesinde bir askeri hedefe, bir İHA'nın da Eilat Limanı'na gönderildiğini belirtti.
Saldırıların "başarılı olduğunu" söyleyen Seri, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sona erene ve ablukası kalkana kadar saldırılarının süreceğini ifade etti.
İsrail ordusu, Eilat bölgesinde Yemen'den gönderilen bir İHA'ya müdahale ettiklerini duyurmuştu.
Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel