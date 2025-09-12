Husiler, İsrail'e Hipersonik Füze ve İHA Saldırısı Düzenledi

SANA, 12 Eylül (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail'e bir "hipersonik balistik füze" ve 3 insansız hava aracı (İHA) fırlattıklarını duyurdu. İsrail ordusu ise iki saldırıyı da engellediğini ve saldırıların herhangi bir hasara yol açmadığını bildirdi.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, füze ve bir İHA ile İsrail'in Necef Çölü'ndeki bazı noktaları, iki İHA ile ise ülkenin güneyindeki Eilat kentinde yer alan Ramon Havalimanı'nı hedef aldıklarını belirterek, yapılan saldırıları "başarılı" olarak nitelendirdi.

İsrail ordusu, perşembe sabahı Yemen'den bir füze fırlatılması ve önlenmesi nedeniyle ülkenin güneyinde sirenlerin çaldığını, günün ilerleyen saatlerinde ise "düşman hava aracı sızması" nedeniyle sirenlerin yeniden devreye girdiğini ve saldırının önlendiğini bildirdi. İsrail medyası saldırılarda can kaybı ya da hasar olmadığını açıkladı.

İsrail'in çarşamba günü Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında en az 35 kişi hayatını kaybetmiş, 130'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

Yemen'in kuzeyini büyük oranda kontrol altında tutan Husiler, Filistinlilerle dayanışma sergilemek amacıyla Kasım 2023'ten bu yana İsrail'e füze ve İHA saldırıları düzenliyor. Husiler, İsrail'in ağustos ayında Sana'da düzenlediği saldırıda 12 üst düzey üyelerini öldürülmesinin ardından saldırılarını yoğunlaştırdı.

Husiler, Gazze'deki savaş sona erene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini yineledi.