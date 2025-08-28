Husiler, İsrail'e Hipersonik Füze Saldırısı Düzenledi

SANA/KUDÜS, 28 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail'in orta kesimindeki Ben Gurion Havalimanı'na "hipersonik balistik füze" saldırısı düzenledi.

Husi Askeri Sözcüsü Yahya Seri, çarşamba günü gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında günün erken saatlerinde gerçekleştirilen saldırının "başarılı" olduğunu, hava trafiğini aksattığını ve saldırı nedeniyle binlerce İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını söyledi.

İsrail ordusu, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada Yemen'den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle Kudüs'te ve Batı Şeria'da hava saldırısı sirenlerinin çaldığını belirtti.

Açıklamada hava savunma sistemlerinin devreye girip füzeyi önlediği ifade edildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Magen David Adom, herhangi bir can kaybı ya da füzeyle ilgili hasar bilgisinin kendilerine ulaşmadığını açıkladı.