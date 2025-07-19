Husiler, İsrail'e Hipersonik Balistik Füze Saldırısı Düzenledi

SANA, 19 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail'in iç kesimlerinde yer alan Ben Gurion Havalimanı'na yeni bir hipersonik balistik füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu. İsrail kaynakları ise cuma gecesi düzenlenen saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında amacına ulaşan füze saldırısının, Gazze'de kuşatma altında bulunan Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları duruncaya ve abluka kalkıncaya kadar füze saldırılarımız devam edecek" diyen Seri, Arapları ve Müslümanları Gazze'deki Filistin halkını kurtarmaya, gıda sağlamaya ve ablukayı kırmaya çağırdı.

İsrail ordusu cuma gecesi erken saatlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamada savunma sistemlerinin füzeleri engellediğini, saldırı nedeniyle ülke genelinde sirenlerin çaldığını ve hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Henüz bir can kaybı bildirilmedi.

Bu saldırı, çarşamba gecesi yine Husiler tarafından düzenlenen ve İsrail savunma sistemlerince engellendiği bildirilen saldırının ardından, son 48 saat içinde gerçekleştirilen ikinci saldırı olurken, temmuz ayı başından bu yana İsrail'e fırlatılan yedinci füze olarak kayda geçti.

Yemen'den sık sık yapılan füze saldırıları, İsrail hava sahasında fiili bir kısmi hava ambargosu oluşmasına ve uluslararası havayolu şirketlerinin İsrail'e gerçekleştirdiği uçuşlarda gecikmelere neden oluyor.

Yemen'in kuzeyini büyük oranda kontrol altında tutan Husiler, kuşatma altındaki Filistinlilerle dayanışma sergilemek amacıyla Kasım 2023'ten bu yana İsrail ve Kızıldeniz'deki İsrail bağlantılı gemileri hedef alıyor.