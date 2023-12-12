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Husiler İsrail'e giden Norveç gemisini hedef aldı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e giden bir Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, geminin deniz füzesiyle vurulduğunu belirtti. Saldırının Gazze'deki abluka ve zulme karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, uyarılara cevap vermeyen İsrail'e giden bir Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, son iki günde, çok sayıda geminin Kızıldeniz'den geçişinin engellendiğini belirtti.

Seri, tüm çağrı ve uyarılara kayıtsız kalan, petrol taşıyan ve İsrail'e giden bir Norveç gemisinin deniz füzesiyle vurulduğunu kaydetti.

Söz konusu saldırının Gazze'de Filistin halkının abluka ve zulme maruz kalmasına karşılık olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Seri, Gazze Şeridi'nin gıda ve ilaç ihtiyacı karşılanana dek Kızıldeniz'den İsrail limanlarına giden tüm gemilerin hedef alınacağını tekrarladı.

Kızıldeniz'de hedef alınan gemi güvende

İngiltere Denizcilik Ajansı'nın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Babu'l Mendeb Boğazı'nda Yemen açıklarında bir geminin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada detay verilmeden, askeri yetkililerin zarar gören gemiye yardım ulaştırdığını ve gemi ile mürettebatının "güvende" olduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN da hedef alınan geminin İsrail'e gittiğini teyit etti.

KAN'ın haberinde, "Husilerin Yemen açıklarında attığı füzeyle vurulan Norveç gemisi 'Strinda'nın 4 Ocak'ta Usdud (Aşdod) limanına ulaşması bekleniyordu." ifadelerine yer verildi.

Husiler Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alıyor

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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