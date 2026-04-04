Yemen'deki Husiler, İsrail'e yönelik balistik füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini duyurdu

Yemen'deki Husiler, İsrail'e yönelik balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İran ve Lübnan'daki Hizbullah ile ortak yürütüldüğü belirtilen askeri operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Seri, saldırılarda Tel Aviv yakınlarındaki Lod Havalimanı ile İsrail'e ait bazı hayati ve askeri hedeflerin vurulduğunu öne sürdü.