Yemen'deki Husiler, İsrail'e yönelik balistik füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini duyurdu
Yemen'deki Husiler, İsrail'e yönelik yaptıkları askeri operasyonlar kapsamında balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırılarda bulunduklarını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü, hedeflerin Tel Aviv yakınlarındaki Lod Havalimanı ile bazı hayati askeri noktalar olduğunu belirtti.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İran ve Lübnan'daki Hizbullah ile ortak yürütüldüğü belirtilen askeri operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.
Seri, saldırılarda Tel Aviv yakınlarındaki Lod Havalimanı ile İsrail'e ait bazı hayati ve askeri hedeflerin vurulduğunu öne sürdü.
Kaynak: AA / Ömer Erdem