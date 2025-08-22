Husiler, İsrail'e Balistik Füze ve İHA Saldırıları Düzenledi

Yemen'deki Husiler, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı başta olmak üzere Yafa ve Askalan bölgelerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla birer saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinde yer alan Lod (Ben Gurion) Havalimanı 'Filistin 2' hipersonik balistik füzesiyle hedef alındı." dedi.

Füzelerin İsrail savunma sistemlerini aştığını belirten Seri, hedefe başarıyla isabet ettiğini kaydetti.

Seri, saldırı sebebiyle milyonlarca İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını ve havalimanındaki uçuşların askıya alınmak zorunda kalındığına işaret etti.

Ayrıca iki insansız hava aracının İsrail'de biri askeri diğeri stratejik olmak üzere iki noktayı hedef aldığını ifade eden Seri, "işgal altındaki Yafa ve Askalan bölgelerinde olan iki hedefin de vurulduğunu" söyledi.

Sözcü Seri, 3 ayrı hedefin de başarıyla vurulduğunu dile getirdi.

Seri, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin ve Yemen halkının, Gazze'deki Filistinlilerin gösterdiği kahramanlığı takdirle karşıladıklarını belirterek, "Düşmanların gözleri rahat uyumasın" dedi.