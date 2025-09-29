Haberler

Husiler, İsrail'e Balistik Füze ve İHA ile Saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in çeşitli bölgelerini hedef alarak bir balistik füze ve iki insansız hava aracı ile saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılar, İsrail'in Gazze ve Yemen'e düzenlediği operasyonlara yanıt olarak yapıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e bir balistik füze ve 2 insansız hava aracı ile saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansının haberinde, Husiler'in İsrail'in çeşitli bölgelerini hedef aldığı belirtildi.

Yafa bölgesindeki birçok hassas noktanın balistik füze ile hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in güneyindeki Eilat kentine de iki insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Saldırıların, İsrail'in Gazze'ye ve Yemen'e düzenlediği saldırılara cevaben düzenlendiği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada Yemen'den atılan bir füze nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin çaldığı ve füzeye müdahale edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
