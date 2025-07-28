Husiler, İsrail'e Bağlı Gemileri Hedef Alacak

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Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik abluka politikasına misilleme olarak, İsrail ile bağlantılı tüm yabancı gemileri hedef alacaklarını duyurdu. Husi sözcüsü, ülkeleri İsrail'e saldırıları durdurmaya ve ablukanın kaldırılması için baskı yapmaya çağırdı.

SANA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik "abluka ve açlık" politikasına misilleme olarak "varış noktalarına bakılmaksızın İsrail'le bağlantılı tüm yabancı gemileri" hedef almaya başlayacaklarını açıkladı.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri pazar günü geç saatlerde gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Bu çerçevede hangi ülkeye ait olursa olsun İsrail limanlarıyla iş yapan tüm şirketlerin gemilerini gördüğümüz yerde hedef alacağız" dedi.

"Bu açıklamayı yaptığımız andan itibaren tüm şirketleri İsrail limanlarıyla ilişkilerini kesmeleri konusunda uyarıyoruz" diyen sözcü, "Husi güçleriyle karşı karşıya gelmemek için" tüm ülkeleri İsrail'e saldırılarını durdurma ve Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kaldırma yönünde baskı yapmaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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