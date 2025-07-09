Husiler, İsrail'e Ait Eternity C Gemisini Batırdıklarını Duyurdu

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Eilat Limanı'na giderken hedef aldıkları "Eternity C" gemisinin tamamen batırıldığını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, görüntülü açıklamasında, "İşgal altındaki Filistin'in Umm er-Reşraş limanına (Eilat) doğru giden gemi (Eternity C) insansız bir bot ve balistik füzeyle hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Geminin tamamen batırıldığını belirten Seri, geminin mürettebatının bir kısmının kurtarıldığını, tıbbi bakımın ardından güvenli bir yere götürüldüğü bilgisini verdi.

Seri, "geminin ve ait olduğu şirketin (İsrail'e yönelik) ablukayı ihlal ederek faaliyet göstermesi nedeaniyle hedef alındığını" kaydetti.

Eternity C gemisinde bulunan 25 kişiden 6'sının kurtarıldığı, bunlardan 5'inin Filipinler ve 1'inin Hindistan vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 7 Temmuz'da, Yemen açıklarında "Magic Seas" isimli gemiyi 2 insansız deniz aracının yanı sıra 3 insansız hava aracı ve 5 balistik füzeyle hedef aldıklarını açıklamıştı.

Gemiyi İsrail'deki limanları kullandığı için hedef aldıklarını aktaran Seri, düzenledikleri saldırılarla doğrudan isabet alan geminin Kızıldeniz'de battığını açıklamıştı.