Husiler, İsrail'e 309 Füze Fırlattıklarını Açıkladı

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Yemen'deki Husiler, mart ayından bu yana İsrail'e 309 balistik ve hipersonik füze ve İHA fırlattıklarını duyurdu. Liderleri Abdulmelik el-Husi, Gazze'ye destek amacıyla bu ay içinde 25 füze ve İHA fırlattıklarını belirtti.

SANA, 27 Haziran (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, mart ayının ortasından bu yana İsrail'e 309 balistik ve hipersonik füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlattıklarını duyurdu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, perşembe günü gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan İslami Yeni Yıl kutlama konuşmasında el-Husi, yalnızca bu ay içinde Gazze'ye destek amacıyla düzenledikleri "nitelikli askeri operasyonlar" kapsamında İsrail'e 25 füze ve İHA fırlattıklarını söyledi.

Husi lideri, İsrail'in ABD desteğiyle Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesi nedeniyle Kızıldeniz'in İsrail'le bağlantılı deniz trafiğine kapalı kalmaya devam ettiğini ifade etti.

El-Husi ayrıca Filistinlilerle dayanışma göstermek ve İran'ı "kazandığı büyük zafer" ile sergilediği kararlılığı kutlamak amacıyla cuma günü Sana'da ve kontrolleri altındaki diğer bölgelerde kitlesel mitingler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası olarak tanınan Yemen hükümet ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu Husi güçlerinin kullandığı füze sistemlerini doğrudan kontrol etmekle suçladı.

Enformasyon Bakanı Muammer El Eryani, Tahran'ın doğrudan çatışmadan kaçınırken bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit etmek amacıyla Yemen'i "gelişmiş füze platformu" olarak kullandığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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