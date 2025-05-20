Husiler, Hayfa Limanı'na Abluka Uygulama Kararı Aldı

Husiler, Hayfa Limanı'na Abluka Uygulama Kararı Aldı
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Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle Hayfa Limanı'na deniz ablukası uygulamaya başladıklarını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü, ablukaya yönelik çalışmaların başladığını ve limana gelen gemilerin saldırıya uğrayabileceğini belirtti.

Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarının artması sebebiyle "Hayfa Limanı'na abluka uygulama" kararı aldığı belirtildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, alınan karar doğrultusunda Hayfa Limanı'na deniz ablukası uygulamaya yönelik çalışmalara başladıklarını ifade etti.

İsrail'in Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat Limanı'nın faaliyetlerini durdurma konusunda başarılı olduklarını savunan Seri, Hayfa Limanı'nda bulunan gemilerin ve limana doğru yola çıkanların saldırıya uğrayabileceğini kaydetti.

Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla İsrail'e saldırılar düzenlediklerini tekrarlayan Seri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdiği takdirde abluka kararının da uygulanmayacağını belirtti.

Yemen'deki Husiler, dün İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı 24 saat içinde iki kez hedef aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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