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Husiler, Gazze'deki Ateşkes Sonrası Ticari Gemilere Yönelik Saldırılarını Sınırlıyor

Husiler, Gazze'deki Ateşkes Sonrası Ticari Gemilere Yönelik Saldırılarını Sınırlıyor
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Yemen merkezli İnsani Operasyonlar Koordinasyon Merkezi, Husiler'in Gazze'deki ateşkesin ardından ticari gemilere yönelik saldırılarını İsrail bağlantılı gemilerle sınırlayacağını açıkladı. ABD ve İngiliz bayraklı gemilere yönelik yaptırımlar ise durduruldu.

(ANKARA) - Yemen merkezli İnsani Operasyonlar Koordinasyon Merkezi, (HOCC) Husiler'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından ticari gemilere yönelik saldırılarını İsrail bağlantılı gemilerle sınırlandıracağını bildirdi.

Husiler ile ticari gemi işletmecileri arasında irtibat sağlayan HOCC, gemicilik sektörü yetkililerine gönderdiği 19 Ocak tarihli bir e-postada, "ABD'li ya da İngiliz kişi ya da kuruluşlara ait gemilerin yanı sıra bu ülkelerin bayrakları altında seyreden gemilere yönelik yaptırımların durdurulduğunu" belirtti. E-postada, "ABD ve İngiltere tarafından Yemen Cumhuriyeti'ne karşı herhangi bir saldırıda bulunulması halinde ... saldırgana karşı yaptırımların yeniden uygulanacağını teyit ederiz" denildi.

HOCC, İsrail bağlantılı gemileri hedef almayı yalnızca "ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarının tam olarak uygulanması halinde durduracaklarını" bildirdi.

Dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinin birçoğu saldırıya uğramamak için Kızıldeniz'den geçişi askıya almış ve gemilerini Afrika'nın güneyine yönlendirmişti. Husiler ise, Kasım 2023'ten bu yana gemilere 100'den fazla saldırı düzenleyerek iki gemiyi batırmış, bir gemiyi ele geçirmiş ve en az dört denizcinin ölümüne sebep olmuştu.

Hamas'ın Gazze'deki üç İsrailli rehineyi serbest bırakması ve İsrail'in de 90 Filistinli mahkümu serbest bırakmasıyla, Gazze Şeridi'ni yıkıma uğratan ve Orta Doğu'da gerilimi yükselten 15 aylık savaşın askıya alınmasını sağlayan ateşkesin ilk aşaması dün yürürlüğe girdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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