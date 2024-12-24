Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Suriye' uyarısı: Mecbur kalacak
Netanyahu, Erdoğan'ın bu uyarısını dikkate alsa iyi olur
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
Almanya'dan Türkiye'ye skandal "PKK" çağrısı! Açık açık tehdit ettiler
Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı
Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı

Husiler'den İsrail'e Yine Füze Salgını

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e bir füze daha fırlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri, füzenin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Önceki saldırıda 18 kişi yaralanmıştı.

- Husiler İsrail'e bir füze saldırısı daha gerçekleştirdi

İsrail ordusu: "Füze etkisiz hale getirildi"

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Füzenin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerden İsrail'e bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Husiler tarafından Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Füzenin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği kaydedilirken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Husi saldırısında 18 kişi yaralanmıştı

Geçtiğimiz cumartesi günü Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Tel Aviv'e düşmesi sonucu 18 kişi yaralanmıştı. IDF, Husiler tarafından fırlatılan füzeyi durdurma çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını açıklamıştı.

Husiler'den İsrail'e Yine Füze Salgını
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
img

WhatsApp 8 gün sonra bu telefonlarda çalışmayacak
img

Netanyahu, Erdoğan'ın bu uyarısını dikkate alsa iyi olur
img

Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Psikolojim bozuk diye not bırakıp intihar etti
Ardında not bırakıp canına kıydı! Oğluyla ilgili kahreden detay
Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz
Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürprizler var
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan

Son Dakika Haberleri

24 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bingöl okullar tatil mi? 24 Kasım Salı Bingöl'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Adana elektrik kesintisi! 24 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24 Aralık Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Serkan Güzelçoban kimdir? MasterChef Serkan Güzelçoban nereli kaç yaşında, restoranı nerede? Gaziantep elektrik kesintisi! 24 Aralık Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 24 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24 Aralık Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24 Aralık Kartal, Esenler, Beşiktaş elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 24 Aralık Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Samet Akaydın - Gönül Dağı Asuman sevgili mi (Hazal Çağlar)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.