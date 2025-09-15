Haberler

Husiler'den İsrail'e İHA Saldırısı: Gazze İçin Yanıt

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik işlediği soykırım ve uyguladığı aç bırakma politikasına karşılık olarak İsrail'e 4 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, İsrail'e 4 İHA ile "nitelikli bir askeri operasyon" gerçekleştirdiklerini belirtti.

İsrail'in güneyindeki Eilat'taki Ramon Havalimanı'nı 3, Negev bölgesinde bir askeri hedefi de bir İHA ile hedef aldıklarını kaydeden Seri, operasyonun amacına ulaştığını aktardı.

Seri, operasyonun "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı siyonist düşman tarafından işlenen soykırım ve aç bırakma suçlarına, ayrıca Yemen'e yönelik İsrail saldırılarına karşılık" gerçekleştirildiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Fekry Abdeen - Güncel
