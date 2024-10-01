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Husiler'den İsrail'e İHA Saldırısı Düzenlendi

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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Tel Aviv ve Eilat şehirlerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırdı. Operasyonların başarılı olduğunu duyuran Husilerin sözcüsü, İsrail'in yayılmacı projelerine karşı Arap ve İslam dünyasına destek çağrısında bulundu.

- Husiler'den İsrail'e İHA saldırısı

SANA - Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv ve Eliat kentlerine İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, Husiler de İsrail'i hedef alıyor. Husilerin sözcüsü Yahya Sare yaptığı açıklamada, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Yafa bölgesinde İsrail ordusuna ait bir askeri hedefe "Yafa" isimli İHA ile saldırı düzenlendiğini ifade etti. Husilerin ayrıca "Samad 4" tipi 4 adet insansız hava aracı ile Eilat şehrindeki askeri noktaları da hedef aldığını belirten Sare, iki operasyonun da başarılı bir şekilde hedefine ulaştığını söyledi.

İsrail'in saldırılarına karşı tüm Arap ve İslam dünyasına sessizliğini bozma çağrısında bulunan Sare, İsrail'in yayılmacı projeleri başarısız oluncaya kadar Filistin ve Lübnan halkına destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

İsrail'den saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler'den İsrail'e İHA Saldırısı Düzenlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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