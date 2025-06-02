Husiler'den İsrail'e Hipersonik Saldırı İddiası

Husiler'den İsrail'e Hipersonik Saldırı İddiası
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Yemen'deki Husiler, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik bir saldırı düzenlediklerini, ancak İsrail'in hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediğini bildirdi. Husi Askeri Sözcüsü, operasyon sonucunda havalimanındaki faaliyetlerin durduğunu ve ilerleyen günlerde saldırılarına devam edeceklerini açıkladı.

SANA, 2 Haziran (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail'in orta kesiminde yer alan Tel Aviv'in yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik bir saldırısı düzenlediklerini duyurdu. İsrail kaynakları ise saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirdi.

Husi Askeri Sözcüsü Yahya Seri, pazar günü gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Milyonlarca İsraillinin sığınaklara kaçmasına ve havalimanında faaliyetlerin durmasına neden olan operasyon, hedefine ulaşmıştır" dedi.

Seri, İsrail'in Tel Aviv, Aşdod ve Eylat kentlerinde de "İsrail'e ait üç kritik hedefe karşı 3 insansız hava aracı (İHA) operasyonu" da başlattığını belirtti.

"Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşların kısmen aksamasını başarıyla sağladık. Şimdiki hedefimiz trafiğini tamamen durdurmak" diyen Seri, İsrail'in Gazze'ye yönelik "saldırıları" duruncaya ve abluka kalkıncaya kadar saldırılarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise daha önce yaptığı açıklamada Yemen'den fırlatılan bir füzeyi başarıyla önlediklerini duyurdu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise füzenin Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldığını ve havalimanının geçici olarak iniş ve kalkışlara kapatıldığını bildirdi.

Haberde 18 Mart'tan bu yana Yemen'den İsrail'e 49 füze atıldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Magen David Adom, herhangi bir can kaybının bildirilmediğini açıkladı.

Füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv ve Kudüs'ün batısı da dahil olmak üzere İsrail'in orta kesimlerinde hava savunma sirenlerini harekete geçti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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