Husiler'den İsrail'e Füze Saldırısı: Havalimanı Hedef Alındı

Husiler'den İsrail'e Füze Saldırısı: Havalimanı Hedef Alındı
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Yemen'deki Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na iki füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Husi Askeri Sözcüsü, füzelerden birinin havalimanına isabet ettiğini belirtti. İsrail Savunma Kuvvetleri ise bir balistik füzenin başarıyla engellendiğini açıkladı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Yemen'deki Husiler salı gecesi İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na iki füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Yemen'deki Husiler salı gecesi İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na iki füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Husi Askeri Sözcüsü gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Füzelerden biri doğrudan Ben Gurion Havalimanı'na isabet etti ve savunma sistemleri bunu engelleyemedi" dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise hava savunma sistemlerinin Yemen'den İsrail'in orta kesimlerine yönelik fırlatılan bir balistik füze başarıyla engellediğini duyurdu. Açıklamada Husiler'in ikinci bir füze saldırısından bahsedilmezken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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