Husiler'den İsrail'e Füze Saldırısı

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Yemen merkezli Husiler'in İsrail'e çok sayıda füze fırlattığını duyurdu. Kudüs'te sirenler çaldı ve savunma sistemleri devreye sokuldu.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen merkezli Husiler tarafından İsrail'e çok sayıda füze fırlatıldığını duyurdu. Kudüs'te saldırı sirenlerinin çaldığı belirtilirken, IDF füzelerin önlenmesi için savunma sistemlerini devreye soktu.

IDF'nin, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımda, Yemen merkezli Husiler'den İsrail'e çok sayıda füze fırlatıldığı belirtildi. Kudüs'te hava saldırısı sirenleri çaldığı kaydedilirken; IDF'den yapılan açıklamada, Yemen'den İsrail'e fırlatılan bir füzenin önlenmesi için çalışıldığı belirtildi.

Yemen'de faaliyet gösteren ve kamuoyunda Husiler olarak bilinen Ensarullah hareketi, kendisini İran liderliğinde şekillenen "Direniş Ekseni'nin" bir parçası olarak tanımlıyor. Grup, Hamas, Lübnan'daki Hizbullah ve bölgedeki diğer silahlı yapılarla birlikte, İsrail, ABD ve Batı'ya karşı ortak bir cephede yer aldığını belirtiyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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