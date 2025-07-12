Husiler'den BM Temsilcisi Grundberg'e Sert Eleştiri

Yemen'deki İran destekli Husiler, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'i Kızıldeniz'deki duruma ilişkin tutumunda "tarafsızlıktan uzak" olmakla suçladı.

Husilere ait SABA haber ajansında, Husilerin uluslararası alanda tanınmayan hükümetine bağlı Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya yer verildi.

Açıklamaya göre, Grundberg'in Kızıldeniz'deki duruma ilişkin, "Husilere deniz saldırılarını durdurma çağrısı yapması", taraflı bir tutum olarak değerlendirildi.

Grundberg'in İsrail'in, dünyanın ve BM'nin gözü önünde Gazze Şeridi'ne yönelik işlediği soykırım başta olmak üzere Kızıldeniz'deki gerilimin asıl nedenlerini görmezden geldiği kaydedilen açıklamada, BM'nin bu açıklamasının tarafsızlık ilkesiyle çeliştiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu taraflı tutum, Sana'nın, çatışmanın tüm taraflarına eşit mesafede durması gereken ancak bir tarafın aleyhine diğerinin yanında yer alan BM Temsilcisiyle iletişim kurmasını zorlaştırıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca bu nedenlerden ötürü "BM ofisi ve temsilcisiyle resmi temasların kesilebilme ihtimalinin" sinyalleri verildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 7 Temmuz'da, Yemen açıklarında "Magic Seas" isimli gemiyi 2 insansız deniz aracının yanı sıra 3 insansız hava aracı ve 5 balistik füzeyle hedef aldıklarını açıklamıştı.

Gemiyi İsrail'deki limanları kullandığı için hedef aldıklarını aktaran Seri, düzenledikleri saldırılarla doğrudan isabet alan geminin Kızıldeniz'de battığını açıklamıştı.

Seri, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada da "İşgal altındaki Filistin'in Umm er-Reşraş Limanı'na doğru giden gemi (Eternity C) insansız bir bot ve balistik füzeyle hedef alındı." demişti.

Bunun üzerine BM Temsilcisi Grundberg de Kızıldeniz'deki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada Husilere, Yemen ve çevresinde gerilimi tırmandıran deniz saldırılarını durdurması çağrısı yaparak, saldırıların sonuçlarından endişe duyduğunu ifade etmişti.