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Husiler, Aramco tesislerine saldırı görüntülerini paylaştı

AA - Houthi Military Media - Güncel
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Saldırı anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri CİDDE - Husilerin Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cidde kentindeki tesislerine cuma akşamı düzenlediği füze saldırısının görüntüleri paylaşıldı.

Saldırı anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri CİDDE - Husilerin Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cidde kentindeki tesislerine cuma akşamı düzenlediği füze saldırısının görüntüleri paylaşıldı. Husilerin internet sitesi üzerinden paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde saldırı anları ve füze saldırısının ardından Aramco tesislerindeki iki büyük petrol deposunda çıkan yangının meydana geldiği görüldü.

Husiler, Aramco tesislerine saldırı görüntülerini paylaştı

Husiler, Aramco tesislerine saldırı görüntülerini paylaştı

Husiler, Aramco tesislerine saldırı görüntülerini paylaştı

AA / Houthi Military Media - Güncel

Suudi Arabistan, Saldırı, Petrol, Milli, Güncel, Haberler

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