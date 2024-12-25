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Husiler, ABD'yi İsrail'e destek vermemeleri konusunda uyardı

Husiler, ABD'yi İsrail'e destek vermemeleri konusunda uyardı
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Husiler, Gazze'deki savaşı sonlandırana kadar saldırılarına devam edeceklerini ve ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarını hedef alacaklarını açıkladı. Husi lider, Amerika'yı Yemen'e yönelik saldırıları durdurmaması halinde uyardı.

(ANKARA) - İsrail Gazze'deki savaşı sonlandırana kadar durmayacaklarını ilan eden Husiler, bu kez ABD'yi tehdit etti. Husi Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Yemen'e yönelik saldırıların devam etmesi halinde ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarını hedef alacaklarını açıkladı.

Husiler bugün İsrail'in merkezindeki Yafa'da bulunan bir askeri hedefe hipersonik bir balistik füze fırlattığını ve füzenin "hedefini vurduğunu" ileri sürdü. Husi sözcüsü Yahya Saree İsrail Gazze'deki savaşı sonlandırana kadar daha fazla saldırı düzenleyeceklerini söyledi.

Husi Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed Ali el-Husi X platformunda paylaştığı bir açıklamada "Amerikalıları Yemen'i hedef almamaları konusunda uyarıyoruz. Eğer durmazlarsa, kırmızı çizgileri göz ardı ederek ABD'nin bölgedeki çıkarlarını vuracağız... ya İsrail'in Gazze ve Yemen'e yönelik saldırıları duracak ya da mesajımızı iletmek için Amerikan varlıklarını hedef alacağız" dedi.

İsrail medyası Yemenli Husiler tarafından İsrail'e fırlatılan füzelerin bu hafta içerisinde dört kez acil durum sirenlerini harekete geçirdiğini belirtti. İsrail medyası ise Husi füzelerinin İsrail'in savunma sistemlerince parçalandığını aktarırken bugün erken saatlerde İsrail'in merkezindeki Be'er Yaakov'da parçalanan bir füzeye ait bir metreden uzun bir şarapnel parçasının bir evin bahçesine zarar verdiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'den ateşlenen bir füzenin Tel Aviv'e düşerek hafif yaralanmalara neden olmasının ardından pazar günü yaptığı bir açıklamada, "İran'ın şer ekseninin terörist kollarına karşı nasıl güçlü bir şekilde hareket ettiysek Husilere karşı da öyle hareket edeceğiz" demişti. İsrail'in Savunma Bakani İsrael Katz da dün "Nasıl Gazze'de Sinvar, Tahran'da Haniye ve Beyrut'ta Nasrallah ile ilgilendiysek, Husilerin liderleriyle de ilgileneceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Bu tehditler üzerine Husiler de İsrail'e yönelik saldırılarını artırmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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