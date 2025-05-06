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Husiler: ABD ve İsrail saldırılarında 7 kişi öldü, 74 kişi yaralandı

Husiler: ABD ve İsrail saldırılarında 7 kişi öldü, 74 kişi yaralandı
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İsrail'in başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Umran kentine düzenlediği hava saldırılarında, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İsrail'in başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Umran kentine düzenlediği hava saldırılarında, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sana Havaalanı, Umran Çimento Fabrikası, Asr bölgesi ve Haziz elektrik santraline yönelik saldırılarda 7 kişi şehit oldu, 74 kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Husiler, bugün, İsrail ordusunun başkentteki Sana Havalimanı'nın da aralarında bulunduğu bazı noktalara saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Yemen Havayolları, Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen İsrail saldırısının ardından, ikinci bir duyuruya kadar bu havalimanından gerçekleştireceği tüm uçuşların askıya alındığını açıkladı.

İsrail, bu saldırıların Yemen'deki Husiler'in 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef almasına yanıt olarak düzenlendiğini belirtti.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
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