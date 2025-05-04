Husiler, ABD'nin Yemen'e Yönelik Hava Saldırılarını Duyurdu

Husiler, ABD'nin Yemen'e Yönelik Hava Saldırılarını Duyurdu
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD güçlerinin Cevf iline düzenlediği 2 hava saldırısını duyururken, ABD'den henüz bir açıklama gelmedi. Husiler, daha önce İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için süre tanımıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Cevf iline 2 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan haberde, ABD güçlerinin Cevf iline bağlı Hab eş-Şaaf ilçesine 2 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi verilmezken, ABD'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

ABD savaş uçakları cuma günü Hudeyde kentindeki Ras İsa Petrol Limanı'na 7, cumartesi günü de Marib ve Hudeyde kentlerine 9 hava saldırısı düzenlemişti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
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