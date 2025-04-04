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Husiler, ABD'nin Yemen'e Düzenlemeye Hazırlandığı Saldırıları Engellediklerini Duyurdu

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Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin Yemen'e yönelik düzenleyeceği iki hava saldırısını engellediklerini açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü, çatışmaların ABD'ye ait savaş gemilerine yönelik olduğunu belirtirken, Husiler Gazze'ye destek verdiklerini vurguladı.

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin Yemen'e düzenlemeye hazırlandığı iki hava saldırısını engellediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de başta ABD'ye ait Truman uçak gemisi olmak üzere düşman savaş gemilerinin füze ve dronlar ile hedef alındığını ifade etti.

Seri, son 24 saat içinde ikinci defa gerçekleşen ve saatlerce süren çatışmayla ABD'nin Yemen'e düzenlemeye hazırlandığı 2 hava saldırısını engellemiş olduklarını dile getirdi.

ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarını püskürttüklerini kaydeden Seri, yansımaları ve sonuçları ne olursa olsun Filistin halkına karşı ahlaki, dini ve insani sorumluluklarından vazgeçmeyeceklerini aktardı.

Yemen, Gazze'yi desteklemekte kararlı

Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat da Gazze Şeridi'ni desteklemekte ve ABD saldırganlığına karşı koymakta kararlı olduklarını belirtti.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Meşat, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "Yemen'in iradesi ve güçlü bir konumu olduğunu, Gazze konusunda kararlı olduklarını ve ABD'nin saldırılarından korkmadıklarını" dile getirdi.

Meşat ve Pezeşkiyan, Arap ve İslam ülkelerinin ortak bir pozisyon alması ve birlik olması durumunda hedeflerini gerçekleştireceklerini ve zafer kazanacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Raşa Evrensel - Güncel
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