Husiler, ABD'nin İran'a Saldırısına Yanıt Vereceklerini Duyurdu

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Yemen'deki Husiler, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını kınadı ve bu saldırılara uygun bir yanıt vereceklerini açıkladı. Husilere bağlı hükümet, İran halkına destek verdiklerini vurgulayarak, ABD'nin eylemlerini savaş ilanı olarak nitelendirdi.

Yemen'deki Husiler, ABD'nin İran'a saldırısına "uygun yanıtı" vereceklerini duyurdu.

Husilere bağlı hükümetten yapılan yazılı açıklama, ABD'nin İran'a saldırısı kınanarak, "bu vahşice saldırıların İran halkına karşı bir savaş ilanı olduğu" ifade edildi.

"İran halkına tam destek" verdiklerini vurgulayan Husiler, ABD'nin bu saldırılarına karşı "İran'ın onurunu ve egemenliğini koruyacak şekilde uygun yanıtı verecekleri" vaadinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
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